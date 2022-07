O real peso político de Anitta no apoio a Lula

A cantora Anitta, que conta com mais de 100 milhões de seguidores em suas redes sociais, anunciou em seu Twitter na semana passada seu apoio à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na corrida pelo Palácio do Planalto.

A opinião da cantora brasileira de mais sucesso do momento, enquanto faz uma turnê de shows pela Europa, dominou os assuntos mais comentados nas redes e deu uma ideia do tamanho do peso político que Anitta pode ter.

Já assistiu tudo nosso hoje? pic.twitter.com/ZU89MtCDhU — Anitta (@Anitta) July 13, 2022

O post em que declarou seu voto, em 11 de julho, feito para quase 18 milhões de seguidores no Twitter — no Instagram são mais 63 milhões, além de 20 milhões no TikTok –, alcançou 36 mil retuítes e mais de 280 mil curtidas. Oito minutos depois, um tuíte em que esclareceu que nunca foi petista mas ajudará Lula a “bombar” em 2022 chegou a mais de 45 mil retuítes e quase 350 mil curtidas. Sua mobilização fez com que os termos “Lula” e “Anitta” ficassem nas primeiras posições dos assuntos do momento do Twitter durante todo o dia.

Dois dias depois, Anitta postou uma montagem com uma roupa vermelha e a estrela do PT desenhada. O post teve quase 50 mil retuítes e mais de 366 mil curtidas, o auge da artista nessa semana na rede social.

Em 16 de julho, três dias depois da montagem com o vestido petista, Anitta voltou ao Twitter para reforçar que não é uma militante do partido. “Não autorizo o uso da minha imagem para promover este partido e seus candidatos. Minha escolha nessas eleições foi de trazer engajamento e mídia para a pessoa que tem maior chances de vencer o voldemort nessas eleições”, escreveu ela comparando o vilão dos livros infanto-juvenis Harry Potter com o atual presidente, Jair Bolsonaro (PL).

– 👏👏👏. pic.twitter.com/zz8FvTD8AV Continua após a publicidade — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 16, 2022

Apesar da menção negativa, Bolsonaro, postou um print com um recorte do texto de Anitta com emojis batendo palmas no mesmo dia. O tuíte teve 20 mil RTs e quase 130 mil curtidas no perfil de Anitta, e o de Bolsonaro somou mais 17 mil retuítes e 80 mil curtidas.

Senhoras e senhores: @Anitta liderando o agrupamento de @LulaOficial . Em azul, com dificuldades para processar as últimas 48 horas e buscando alguma narrativa, está o bolsonarismo. Grafo feito com a @cajupensa! pic.twitter.com/Ya5EG9fGrM — Pedro Barciela (@Pedro_Barciela) July 11, 2022

Em seu perfil no Twitter, o especialista em análise de dados Pedro Barciela postou um gráfico que evidencia como Anitta liderou a mobilização pró-Lula durante os dias em que anunciou seu apoio ao petista. “Pensando em uma eleição polarizada, essa incrível capacidade de disseminar informações, propostas e alternativas pode ter um peso enorme”, escreveu o analista.