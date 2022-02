O real impacto da aliança com Alckmin nas intenções de voto de Lula

A possível aliança eleitoral entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-governador Geraldo Alckmin surpreendeu o mundo político, mas pode ter pouca influência na decisão do eleitor. Segundo levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta quarta-feira, 2, a grande maioria — 70,8% dos entrevistados — considera que a escolha de Alckmin como vice do petista não alteraria a intenção de votar em Lula ou não.

Apenas 10,6% consideram que a presença do tucano na chapa aumentaria as chances de votar no presidente. Uma parcela maior, de 13,7%, considera ainda que a aliança diminui as chances de um voto em Lula. Há ainda cerca de 5% que não sabem ou não responderam sobre essa questão.

Desfiliado do PSDB desde dezembro, Alckmin ainda não tem destino partidário confirmado. A aliança ainda não está confirmada, mas tanto o ex-governador quanto Lula já deram declarações simpáticas à possibilidade de disputarem o Planalto na mesma chapa, apesar do passado de rivalidade — eles foram adversários nas eleições presidenciais de 2006.

O instituto entrevistou 2.020 pessoas entre 27 de janeiro e 1º de fevereiro.