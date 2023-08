O que Wajngarten diz sobre a troca de mensagens entre ele e Mauro Cid

Um dos convocados a depor hoje na Polícia Federal, o ex-Secom Fabio Wajngarten não nega que manteve contatos com o ex-ajudante de ordens Mauro Cid sobre o imbróglio dos presentes recebidos por Jair Bolsonaro, mas sustenta que essas conversas foram a respeito dos dois primeiros lotes de presentes que vieram a conhecimento público no início do escândalo, um kit masculino e um kit feminino, por meio de uma reportagem do jornal O Estado de S.Paulo. Apesar da proximidade entre ele e o ex-ajudante de ordens, Wajngarten diz que Mauro Cid nunca mencionou a ele que o caso incluía também a venda de um Rolex no exterior. “Só soube da existência e do destino desse Rolex pela imprensa”, disse Wajngarten a VEJA.

Os kits masculino e feminino se referem a dois pacotes de presentes — um conjunto de joias da marca Chopard avaliado em 16,5 milhões de reais, retido na chegada ao país pela Receita Federal, e outro lote contendo um relógio e abotoaduras, que foi encaminhado ao Ministério de Minas e Energia. Wajngarten tem guardado no seu celular várias conversas entre ele e Mauro Cid em março, nas quais orienta o militar a reunir rapidamente as peças de forma a entregá-las às autoridades, cumprindo decisão do Tribunal de Contas da União. “Eu assessorei a comunicação e as medidas necessárias para a devolução desses dois kits, nunca tratei de nada relacionado ao caso do Rolex”, afirmou ele a VEJA.

Ao assumir a assessoria no caso dos kits masculino e feminino, Wajngarten chega a desabafar com Mauro Cid, falando da urgência para a devolução desses presentes ao TCU, conforme mostra uma das mensagens:

Wajngarten guarda também no seu celular mensagens de Mauro Cid que seriam em agradecimento ao auxílio do ex-Secom para agilizar a entrega dos kits masculino e feminino ao TCU. Exemplo disso é um áudio também enviado no dia 13 de março (esse mesmo áudio foi divulgado pela Globonews na tarde desta quinta, 31):

De acordo com Wajngarten, essa e outras conversas ocorridas antes do caso Rolex vir a público seriam provas de que sua atuação se restringiu ao movimento para entregar os kits masculino e feminino ao TCU. “Eu não sabia da existência desse Rolex naquele momento, só soube disso depois que houve a busca e apreensão na casa do Mauro Cid, quando foram encontradas mensagens dele falando com outras pessoas sobre a venda no exterior.” A ação ocorreu em maio e resultou também na prisão do ex-ajudante de ordens.

Frederick Wassef, advogado pessoal de Bolsonaro, já assumiu que comprou o Rolex no exterior para devolvê-lo às autoridades brasileiras, mas ainda não revelou detalhes de como se deu a operação e se fez isso a mando de alguém. Wassef também fez parte da relação de pessoas convocadas a depor à PF sobre o caso na tarde desta quinta, 31. O ex-presidente e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro ficaram em silêncio durante seus respectivos depoimentos, sob alegação de que o STF não tem competência para julgar o assunto.

