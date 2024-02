O que Tarcísio de Freitas diz sobre as investigações que atingem Bolsonaro

A recente operação da Polícia Federal contra Jair Bolsonaro e aliados por suposta tentativa de golpe de estado não muda o fato de que o ex-presidente é o “grande líder da direita”, segundo afirmou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Em entrevista à Rádio França Internacional (RFI) na sexta, 9, ele afirmou ainda que todas essas “incursões” contra a imagem do presidente não afetaram a sua popularidade. “Ele vai continuar sendo decisivo em termos eleitorais”, declarou, sem tecer comentários sobre o escopo da Operação Tempus Veritatis, que prendeu quatro ex-integrantes do governo e apreendeu o passaporte do ex-presidente.

Tarcísio tem sido cobrado por bolsonaristas desde quinta, 8, data da operação. Aliados exigem uma defesa mais enfática do ex-ministro de Infraestrutura que se elegeu governador com o apoio do ex-presidente. Até agora, nenhuma postagem foi feita em suas redes sociais defendendo a gestão passada ou criticando as medidas autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. À RFI, Tarcísio disse apenas não ter conhecimento dos detalhes da operação. “Eu não estou a par de tudo que está acontecendo, (…) fica difícil para mim até emitir uma opinião, comentar”, afirmou.

No dia da operação, Tarcísio estava em Paris para uma série de reuniões com potenciais investidores. “Não sei o que que está na delação, nem vi esse documento, não sei do que se trata. E, depois, mesmo que um estado de sítio fosse decretado, ele precisaria ter autorização do Congresso brasileiro, do conselho da República”, afirmou à imprensa francesa.

Durante a entrevista, o governador deu a entender que não houve qualquer tentativa de golpe de estado porque houve transição oficial entre os governos, como determina a legislação. “O fato é que houve a transição. O presidente Lula assumiu o poder, foi eleito. Podemos discordar do rumo das ideias, mas isso não importa. O que importa é que a gente tem um presidente que tem legitimidade para conduzir a sua política pública, da maneira em que a apresentou para a população”, comentou.

Tratado como um dos possíveis herdeiros do bolsonarismo em 2026 – quando o ex-presidente ainda está inelegível -, Tarcísio declarou que Bolsonaro continua sendo o grande líder da direita. “Foi ele que, de certa forma, mostrou um determinado caminho. Ele tem uma liderança, um carisma interessante”, encerrou.

Nesta quarta, 14, em entrevista à CNN, o governador confirmou presença no ato político convocado por Bolsonaro para o dia 25, na Avenida Paulista, em São Paulo. “Essa será uma manifestação pacífica de apoio ao ex-presidente, e eu vou estar ao lado do presidente Bolsonaro, como sempre estive”, disse.