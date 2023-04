O que se sabe sobre o homem que matou quatro crianças em creche

Um homem de 25 anos, identificado como Luiz Henrique de Lima, se entregou à polícia após invadir uma creche e matar quatro crianças em Blumenau, Santa Catarina, nesta quarta-feira, 5. A motivação do crime ainda é investigada, mas, segundo as autoridades locais, o autor do ataque não tinha nenhuma ligação com a escola.

O homem pulou o muro do Centro Educacional Cantinho Bom Pastor durante a manhã e desferiu golpes com uma machadinha nas crianças que estavam no pátio, principalmente na cabeça. O criminoso, que é natural do Paraná e mora em Blumenau, já tinha passagens pela polícia, segundo o comandante do Batalhão da Polícia Militar da cidade, Márcio Alberto Filippi — ele não detalhou por quais crimes. Ao chegar à delegacia, o homem manteve-se manteve calado.

“Ele teria pulado o muro da escola e praticado as ações em crianças aleatoriamente, a princípio. Depois que ele percebeu que as professoras começaram a defender as crianças e chamá-las para dentro, ele teria pulado o muro novamente e saiu de moto”, declarou Filippi. “A informação que a gente tem é que ele não tinha nenhuma ligação com a escola. A Polícia Civil vem trabalhando para tentar entender o histórico desse autor, estamos empenhados na identificação da motivação desse fato”, disse o delegado Roni Esteves.

A polícia também apura se o crime teve ou não participação de outras pessoas, mesmo que seja por meio de interação em comunidades na internet.