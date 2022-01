O que querem os evangélicos que fazem ‘romaria’ ao gabinete de Bolsonaro

Alguma coisa acontece entre o presidente Jair Bolsonaro e os líderes evangélicos. Tem sido movimentado nos últimos tempos o entra e sai de deputados-pastores no principal gabinete do Palácio do Planalto: foram nada menos que seis visitas desde novembro. Só ministros e funcionários do governo tiveram mais encontros com o presidente.

No dia 30 de novembro, o deputado Cezinha de Madureira (PSD-SP), vice-líder do governo no Congresso Nacional e presidente da poderosa Frente Parlamentar Evangélica, levou uma comitiva de “lideranças evangélicas nacionais” para falar com Bolsonaro. O mesmo Cezinha voltaria em 9 de dezembro, acompanhado do deputado Silas Câmara (Republicanos-AM), que presidiu a Frente Parlamentar até 2020. Silas voltou a encontrar Bolsonaro, mas sozinho, no dia 13 de janeiro. Tanto Cezinha quanto Silas são pastores da igreja Assembleia de Deus.

O apóstolo Cesar Augusto, presidente da Igreja Apostólica Fonte da Vida, que não é parlamentar, visitou Bolsonaro no dia 1º de dezembro. Em 13 de janeiro, foi a vez do deputado Davi Soares (DEM-SP), filho do apóstolo R.R. Soares, o chefe da Igreja Internacional da Graça de Deus.

Segundo as últimas pesquisas, Bolsonaro vem perdendo votos entre os evangélicos para Lula, mas ele sempre teve o apoio firme das lideranças, que ficaram satisfeitas com a indicação do presbiteriano André Mendonça para ministro do Supremo.

O que tem agitado os políticos evangélicos nos últimos dias é a disputa travada entre o bispo Manoel Ferreira, da Assembleia de Deus Madureira, e o pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. O primeiro quer manter Cezinha como presidente da Frente Parlamentar – o segundo quer que Sóstenes Cavalcante (DEM-RJ) seja o novo líder.

Não consta, por ora, que Bolsonaro esteja envolvido nessa disputa.