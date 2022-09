O que pode e não pode na cartilha do PT para atrair eleitor bolsonarista

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Laísa Dall'Agnol, Reynaldo Turollo Jr., Diogo Magri, Victoria Bechara e Sérgio Quintella. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Circula pelas redes sociais petistas uma cartilha sobre como os militantes da legenda devem fazer para atrair votos de bolsonaristas que não estão tão convictos. O material, feito pela campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), dá dicas de como as abordagens devem ser feitas. Segundo as orientações, algumas palavras relacionadas ao presidente Jair Bolsonaro (PL) devem ser evitadas, como “genocida”, “assassino” e “miliciano”. Outras, como “ladrão” e “vagabundo”, estão liberadas.

Veja abaixo a cartilha:

– Não perca tempo discutindo com bolsonaristas convictos. Foque sua energia nos eleitores indecisos ou naqueles que você já viu criticar Bolsonaro em algum momento.

– Ataque o Bolsonaro, mas não quem segue ele.

– Não use as palavras genocida, assassino, miliciano, anticristo.

– Escolha as palavras certas para criticar Bolsonaro: desumano, despreparado, irresponsável, ladrão e vagabundo.

– Ocupe espaços onde os eleitores indecisos estão. Não adianta ficar só no Twitter, precisamos falar nos grupos de família e de colegas de trabalho, no Facebook que faz tempo que você não usa, nos comentários do Instagram e também criando conteúdos para o TikTok.

– Use o humor. O que funciona são conteúdos bem-humorados, que criticam Bolsonaro de forma leve e divertida, figurinhas e vídeos que zoam Bolsonaro .