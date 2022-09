O que o agronegócio espera de Alckmin como vice de Lula

O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSB), tem algumas missões claras que basearam a sua escolha como vice na chapa presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), como mostra reportagem de VEJA na edição desta semana. Entre as principais, estão representar o petista em encontros com empresários e representantes do agronegócio, com a responsabilidade de dar garantias de que o eventual governo será pacificador, central e responsável.

No caso do agronegócio, Alckmin foi escalado por Lula para atuar diretamente no diálogo com líderes do setor ao lado de algumas referências do Centro-Oeste, como o senador Carlos Fávaro (PSD-MT), o deputado federal Neri Geller (PP-MT) e os empresários Blairo Maggi e Carlos Ernesto Augustin.

O grupo tem inclusive uma reunião marcada com a campanha petista, em São Paulo, na próxima semana, para encorpar o plano de governo com sugestões relacionadas ao agronegócio. Lula não estará presente, mas Alckmin sim.

Nas reuniões que já participou com o agro, o ex-governador convenceu ao se mostrar um protagonista na chapa, e não um vice “decorativo”. “Alckmin é muito participativo na campanha e assim continuará no governo de Lula, se eleito, a exemplo do que foi José Alencar (empresário que foi vice nos dois mandatos de Lula). Isso para nós é uma sinalização muito importante”, argumenta Fávaro, que antes de senador foi presidente da Aprosoja-MT entre 2012 e 2014.

Os agropecuaristas ligados a Lula chamam a atenção, no entanto, para o fato de que o setor é majoritariamente bolsonarista. Por isso, de acordo com os mesmos, até as entidades que recebem bem o diálogo com a campanha petista têm receio em verbalizar o apoio, por medo de represálias. “Eu sou exemplo disso”, conta Augustin, dono da Sementes Petrovina, uma das maiores produtoras de sementes de soja do Brasil e alvo de boicote de apoiadores de Bolsonaro pela relação do empresário com o PT.

Além disso, falas como a de Lula chamando alguns agropecuaristas de “fascistas” prejudicam a relação já estremecida. O episódio aconteceu durante a entrevista do ex-presidente ao Jornal Nacional, e foi alvo de notas de repúdio da Aprosoja e outras entidades. Fora as lembranças que o petista faz ao MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra), um motivo de constante preocupação para muitos empresários e fazendeiros.

Acalmar os ânimos, de certa forma, também é uma função do vice, conhecido pela personalidade mais pacífica e ponderada. “Temos a esperança que o Alckmin ajude a atenuar essa polarização, mas a campanha precisa avançar numa agenda mais consistente com o agronegócio, com recados mais apaziguadores”, cobra Augustin.