O que mais preocupa Valdemar Costa Neto no cerco da PF a Bolsonaro

Em meio aos sucessivos escândalos envolvendo Jair Bolsonaro e ao consequente cerco promovido por investigações da Polícia Federal, aliados políticos do ex-presidente estão calculando o impacto que um eventual desgaste na imagem do ex-presidente poderá provocar nas eleições de 2024 e 2026 — e na sobrevida da direita e da centro-direita no país nos próximos anos.

Reportagem de VEJA desta semana mostra como integrantes do PL, partido do ex-presidente, encontram-se em estado de alerta e com os planos paralisados. Correligionários próximos ao cacique da sigla, Valdemar Costa Neto, dizem que alguns pontos demandam maior preocupação. Um deles diz respeito ao teor da delação firmada pelo tenente-coronel Mauro César Cid. Reportagem exclusiva de VEJA mostra que o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro afirmou aos investigadores ter entregue em mãos ao ex-presidente o dinheiro da venda ilegal de joias recebidas em viagens oficiais.

Também tem causado apreensão o conteúdo apreendido no celular do tenente-coronel, que aponta o planejamento de um golpe pós-eleição. “Isso pega muito mal e veio no pior momento”, diz um aliado, referindo-se à intenção do cacique do PL de recorrer aos tribunais internacionais contra a condenação de Bolsonaro à inelegibilidade. No final de agosto, o presidente nacional do PL anunciou que pretende recorrer à Organização dos Estados Americanos (OEA) contra a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que impede Bolsonaro de se candidatar nas próximas eleições.Se a ideia já era difícil de colar, com as novas revelações provavelmente será sepultada de vez.

Outro ponto que tem tirado o sono da cúpula do PL é o avanço das investidas da PF e do Supremo Tribunal Federal contra dois nomes caros aos planos de hegemonia do partido: a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro – que hoje comanda a ala feminina da legenda – e o general Walter Braga Netto, ex-candidato a vice na chapa de Bolsonaro à Presidência em 2022 e que atualmente ocupa o cargo de secretário nacional de Relações Institucionais do PL.

Ambos são tidos como peças-chave na ampliação do número de candidaturas a prefeitos e vereadores do partido em 2024 e como importantes nomes para as eleições de 2026. “São quadros essenciais. A previsão era que Michelle, com o PL Mulher, passasse a visitar de três a quatro estados por mês em eventos grandes de filiações, mas isso já está sendo recalculado a partir dos avanços que a delação do Mauro Cid poderá ter”, diz um interlocutor de Costa Neto.

Para o senador Rogério Marinho (PL-RN), aliado de primeira hora de Bolsonaro, existe um desgaste “evidente” do ex-presidente, mas não ao ponto de derretimento do poderio que o ex-capitão ainda tem junto a seu eleitorado. “Bolsonaro representa um conjunto de ideias que estavam desorganizadas, a defesa de se conservar a tradição, a família, a liberdade. Ele é inegavelmente a liderança desse espectro político, e esses valores permanecerão, independentemente da personalização de quem quer que seja que os encarne”, afirma.

