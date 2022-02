O que Lula ainda terá que explicar na campanha e que pode causar embaraço

A economia deve ocupar o centro das atenções do eleitor neste ano, segundo pesquisas de opinião e especialistas. Nesse quesito, o líder em todas os levantamentos, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, certamente terá que explicar alguns pontos que podem causar grandes embaraços para o PT. O baixo crescimento do país na era Dilma Rousseff e o legado de desemprego e inflação deixado pela gestão da petista serão, fatalmente, fatos que os adversários não deixarão o eleitor esquecer. (Isso sem falar na questão da corrupção, que sempre terá um espaço no debate público, embora as pesquisas indiquem que será menor em 2022.)

Quando Dilma deixou o Palácio do Planalto, em 2016, havia mais de 11 milhões de desempregados no país, segundo dados da época da Pnad Contínua, do IBGE. O tema deve ganhar força na campanha deste ano porque o Brasil continua mal, com 13,5 milhões de desempregados, também segundo o IBGE (dado do terceiro trimestre de 2021). A inflação – outro fantasma que assola os brasileiros hoje – foi de 10,67%, pelo IPCA, no último ano inteiro em que Dilma governou, 2015. No ano passado, a inflação também bateu dois dígitos, chegou a 10,06%, pelo mesmo índice. O assunto invariavelmente estará nas campanhas presidenciais.

A economia brasileira vive, desde 2011, ano do início do governo Dilma, períodos de recessão, estagnação e baixo crescimento, abaixo da média global. No período Dilma-Michel Temer (2011-2018), o PIB do Brasil cresceu, por ano, 2,9 pontos abaixo do nível mundial. Esse foi o pior desempenho desde 1987, período analisado pelos pesquisadores.

Somam-se a esses temas de macroeconomia alguns outros que são vistos como erros do PT, principalmente na condução do BNDES, um dos principais bancos de fomento do país. Cuba e Venezuela, beneficiadas com cerca de 11 bilhões de reais (2,1 bilhões de dólares) em financiamentos para obras de infraestrutura executadas por empreiteiras brasileiras durante os governos Lula e Dilma, têm aplicado sucessivos calotes nos pagamentos. As dívidas a vencer das duas ditaduras somam 3,3 bilhões de reais (626 milhões de dólares, pela cotação atual da moeda americana).

Saindo da área econômica, Lula ainda deve se enrolar nas polêmicas que ele mesmo tem criado nesta pré-campanha e que já caíram na boca dos adversários. O controle da mídia é uma delas. Desde agosto passado o ex-presidente tem falado em regulamentar veículos de comunicação – o que, numa democracia, acaba cheirando a algum tipo de censura. Nos últimos dias, ele passou a esboçar uma mudança na mensagem, sugerindo regular as redes sociais, e não os veículos que fazem jornalismo profissional.

Por fim, a histórica postura de alguns líderes do PT de defender ditaduras de governos de esquerda foi ressuscitada em novembro, quando, após um giro pela Europa que havia sido bem-sucedido até ali, Lula comparou o tempo de permanência no poder de líderes que são completamente diferentes. “Por que Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder e Daniel Ortega (da Nicarágua) não? Por que Felipe González (ex-presidente da Espanha) pode ficar 14 anos no poder? Qual a lógica?”, indagou. A repórter do El País que o entrevistava rebateu de imediato. “Sim, mas Angela Merkel governou por 16 anos, Felipe Gonzalez por 13 na Espanha, e não mandavam nenhum de seus opositores para a prisão.” É esse tipo de contradição que os rivais de Lula vão explorar.