O que Lula ainda não respondeu sobre corrupção

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que lidera as pesquisas de intenção de voto nas eleições deste ano, não respondeu até agora, de forma categórica, às principais questões que envolveram corrupção nos governos do PT.

Na primeira pergunta a que teve direito no debate promovido pela Band, neste domingo, 28, o presidente Jair Bolsonaro (PL) questionou o petista sobre o tema, afirmando que a Petrobras se endividou ao longo das gestões do PT e que o governo petista foi o mais corrupto da história. “A Petrobras, ao longo de 14 anos de PT, se endividou em 900 bilhões de reais, fruto de desmandos, refinarias, entre tantas outras coisas. Daria pra fazer sessenta vezes a transposição do rio São Francisco”, disse o atual mandatário.

Na resposta, Lula disse que o oponente utilizava números mentirosos. “Citar números mentirosos também não compensa. Não teve nenhum presidente que fez mais investigação para apurar corrupção do que nós fizemos. Portal da Transparência, Lei de Acesso à Informação, lei contra o crime organizado”, respondeu o postulante petista, deixando o tema principal em branco.

Lula também não respondeu à citação de Bolsonaro ao ex-ministro Antonio Palocci, que disse em relação que entregava dinheiro de propina pessoalmente ao então presidente da República.

Desde que se tornou pré-candidato, Lula vem sendo abordado sobre o assunto, mas até hoje não falou, por exemplo, da nomeação de personagens centrais no esquema de corrupção na Petrobras, como Paulo Roberto Costa, que se tornou o primeiro delator da Lava-Jato — ele foi nomeado pelo PT e morreu no último dia 14.

Outro indicado pelo Partido dos Trabalhadores (no caso pelo ex-ministro José Dirceu), Renato Duque atuou na estatal petrolífera como diretor de Serviços entre 2004 e 2012. Ele foi preso em 2017 e condenado a seis anos de prisão. No ano passado, teve a pena aumentada para doze anos de cadeia.