O que Lira disse a líder evangélico sobre regulamentação das bets

A bancada evangélica até tentou obstruir, mas foi derrotada em plenário na madrugada desta sexta, 22, durante aprovação do projeto de lei que regulamenta as apostas esportivas online no país. E com direito a sermão do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL).

Ao ouvir do deputado Eli Borges (PL-TO), líder da Frente Parlamentar Evangélica, que a proposta colocada em pauta incentiva cidadãos brasileiros a entrar em uma “jogatina sem precedentes”, Lira respondeu dizendo que adiar a votação não impediria a continuidade das apostas nem o risco de lavagem de dinheiro a partir dos jogos.

“Se simplesmente não votarmos a regulamentação, os jogos deixam de existir? As pessoas deixam de jogar? As bets deixam de funcionar e de patrocinar times? Não!”, disse Lira, que seguiu com o processo de votação. Ao final da sessão, o projeto que tributa empresas e apostadores, define regras para a exploração do serviço e determina a partilha da arrecadação foi aprovado e agora segue para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A posição contrária da bancada teve relação não apenas com a regulamentação das bets, mas com o retorno assegurado no texto dos cassinos online. Ou seja: apesar de os cassinos presenciais não terem recebido aval para voltarem, a versão virtual das apostas foi liberada pelos deputados, na contramão do que fizeram os senadores.

Continua após a publicidade

O tema fez com que parlamentares evangélicos se aliassem à oposição na tentativa de retirar esse trecho do texto, mas foram derrotados. O placar marcou 230 deputados a favor e 120 contrários.

Durante os debates, o relator do projeto, Adolfo Viana (PSDB-BA), justificou que não incluir jogos online na regulamentação acabaria com o projeto – originalmente elaborado apenas para as apostas esportivas. “”Bets são apostas de um jogo entre Flamengo e Vasco, que tem lógica. Já com bingos, só quem ganha é a banca”, respondeu Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), ex-líder dos evangélicos.