O que explica o desespero de Bolsonaro para subir valor do Auxílio Brasil

Candidato à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro (PL) anunciou, em passagens pela Paraíba e por Alagoas, que o governo vai aumentar o valor do Auxílio Brasil, programa de transferência de renda que substituiu o Bolsa Família, de 400 reais para 600 reais mensais. A medida busca atrair o eleitorado mais pobre, no qual a vantagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é maior que a média geral, conforme mostram as pesquisas de intenção de votos.

Segundo pesquisa Datafolha que ouviu 2.556 pessoas presencialmente nos dias 22 e 23 de junho, a vantagem de Lula, que é de 19 pontos percentuais (47% a 28%) na população em geral, salta para 36 pontos no segmento com renda familiar de até 2 salários mínimos (56% a 20%), no qual estão justamente os eleitores que recebem o Auxílio Brasil.

Pesquisa FSB encomendada pelo BTG Pactual, que ouviu 2.000 pessoas por telefone entre os dias 24 e 26, traz números semelhantes no recorte por renda. Entre os eleitores com renda de até um salário mínimo, Lula tem 63% das intenções de voto, contra 15% de Bolsonaro. Entre os que têm renda de um a dois salários mínimos, Lula lidera com 56%, ante 24% de Bolsonaro. Os dados mostram que o programa que substituiu o Bolsa Família, marca dos governos petistas, não tem se revertido em intenção de votos, como o governo esperava.

Também não foi à toa que Bolsonaro anunciou o aumento do benefício para 600 reais em viagens pelo Nordeste. Na região, o ex-presidente Lula continua mantendo ampla vantagem. Segundo o Datafolha, o petista tem 58% das intenções de voto na região Nordeste contra 19% do atual mandatário. Já de acordo com o instituto FSB, a disputa na região está 61% para Lula a 21% para Bolsonaro.