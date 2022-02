O que explica a liderança de Bolsonaro no Centro-Oeste

Jair Bolsonaro vem patinando em sua campanha para reeleição neste começo de 2022 e já há analistas que apontam possibilidade até de não ir para o segundo turno contra o rival Luiz Inácio Lula da Silva, o que vem preocupando alguns dos aliados mais próximos. Mas, quando se olham as pesquisas eleitorais separando as regiões do país, o cenário para o presidente é bem mais favorável em ao menos uma delas: o Centro-Oeste.

O presidente lidera a corrida presidencial nesta região (aliás, é a única região do país onde isso ocorre). E os motivos, segundo quem entende da política de lá, estão relacionados com as bandeiras defendidas pelo presidente. Com a economia voltada para a pecuária e a agricultura de exportação, a região tem eleitores que apoiam pautas como a da flexibilização da política para agrotóxicos, as propostas de regularização fundiária do presidente e até a autorização para posse de armas implementadas pelo presidente.

“Tem também o fato de a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que é muito bem avaliada, ser da região”, diz a deputada federal Rose Modesto (PSDB-MS). Tereza Cristina é natural de Campo Grande.