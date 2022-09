O que estará na pauta da primeira sessão comandada por Rosa Weber no STF

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Reynaldo Turollo Jr., Diogo Magri, Victoria Bechara e Sérgio Quintella. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A nova presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministra Rosa Weber, presidirá nesta quarta-feira, 14, a sua primeira sessão plenária. Na pauta de julgamentos estão três ações sobre temas relevantes. Duas delas discutem o compartilhamento de dados pessoais dos cidadãos entre órgãos do governo, incluindo a Abin (Agência Brasileira de Inteligência), e a terceira pede o destravamento do Fundo Amazônia — paralisado desde 2019 pelo governo de Jair Bolsonaro (PL).

As ações sobre proteção de dados são de relatoria do ministro Gilmar Mendes e já tiveram o julgamento iniciado no final de agosto. Nelas, a OAB e o PSB, que acionaram o Supremo, alegam que um decreto de 2019 viola princípios constitucionais por ferir a privacidade dos cidadãos.

Já ação sobre o Fundo Amazônia está sob relatoria da própria ministra Rosa Weber. Os autores são partidos de oposição que alegaram ao STF, em 2020, que “a União está deixando de disponibilizar 1,5 bilhão de reais, já em conta, que legalmente devem ser desempenhados para financiar projetos de preservação na Amazônia Legal”. Isso ocorreu porque o governo Bolsonaro desarticulou a governança do fundo, composto por doações de países como a Noruega. O processo fazia parte do “pacote verde” que o Supremo começou a julgar em março, mas que continua pendente.

Rosa Weber tomou posse como presidente da Corte nesta segunda-feira, 12. Bolsonaro não participou da solenidade, apesar de ter sido convidado. Nesta terça, a ministra tem apenas despachos internos voltados para a formação da sua equipe.