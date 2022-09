O que dizem as últimas pesquisas sobre a chance de Lula vencer no 1º turno

Uma das estratégias que vão ganhar corpo nos próximos dias na campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é a busca pelo voto útil, na tentativa de liquidar no primeiro turno a disputa contra o presidente Jair Bolsonaro (PL). Mas qual é a chance de isso acontecer?

Por enquanto, é imprevisível. As duas últimas pesquisas de intenção de voto, do Datafolha na quinta-feira e da CNT/MDA nesta sexta-feira, apontam o petista com 48% dos votos válidos. Para se eleger no primeiro turno, ele precisaria de 50% mais um voto.

Nos dois casos, ele já pode estar muito perto desse percentual, porque a margem de erro é de 2 pontos percentuais no Datafolha e 2,2 pontos na CNT/MDA. Ou seja, o petista pode, no limite, estar com 50% das intenções de voto. Mas, pelo mesmo raciocínio, ele pode estar também com 46%.

Na pesquisa CNT/MDA, o instituto mediu o que chama de “potencial de voto”, que é a soma das respostas “votaria com certeza” e “poderia votar” dada pelo eleitor para cada candidato. Nesse caso, o potencial de Lula é de 52,4% – 38,7% dizem que votariam nele com certeza e 13,7% afirmam que poderiam votar.

O instituto também perguntou se a opção de voto anunciada pelo eleitor era definitiva ou poderia mudar. Nesse caso, a esperança de Lula está no eleitorado de Ciro Gomes, do PDT (49,1% afirmaram que seu voto pode mudar), e de Simone Tebet, do MDB (59,6% afirmaram o mesmo). Segundo a pesquisa, Ciro tem 5,6% das intenções de voto, e Tebet, 4,7%.

Uma coisa que pode impactar é a rejeição de Bolsonaro, que continua muito alta. Segundo a CNT/MDA, 55% afirmaram que não votariam de jeito nenhum no presidente. No caso de Lula, esse número é de 46%. Para o diretor do instituto MDA, Marcelo Souza, a rejeição pode decidir a eleição. “O eleitor poderá considerar o veto mais importante do que o voto”, afirma.

De qualquer forma, não será fácil para Lula liquidar a eleição no primeiro turno, porque a situação detectada nas últimas pesquisas é de estabilidade na sua intenção de votos, o que pode ter indicado algum tipo de teto para ele no primeiro turno.

Além disso, ele já teve uma situação mais confortável: em maio, segundo o Datafolha, Lula tinha 54% dos votos válidos.