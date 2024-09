O que diz o boletim médico sobre a agressão a Pablo Marçal

O candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) sofreu traumatismo na região do tórax e no punho, conforme boletim médico divulgado pelo Hospital Sírio Libanês nesta segunda-feira, 16. Ele foi agredido com uma cadeira por seu adversário, o apresentador José Luiz Datena (PSDB), durante o debate da TV Cultura.

O coach passou a noite no hospital e recebeu alta nesta manhã. “O paciente Pablo Henrique Marçal foi admitido no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo ontem, 15/9, após traumatismo na região do tórax à direita e em punho direito, sem maiores complicações associadas. Foi avaliado pelas equipes de clínica médica e de ortopedia e está de alta hospitalar”, diz o documento.

Em seu perfil no Instagram, o candidato divulgou imagens do trajeto até o hospital. Ele estava sendo atendido por enfermeiras em uma ambulância e recebendo oxigênio com uma expressão de dor. Em um vídeo publicado às 3 horas da madrugada, apareceu com o braço imobilizando e disse “o negócio aqui tá feio”. O candidato afirmou que a mão direita recebeu uma pancada e que teve “uma fratura no sexto arco costal”. Disse ainda que sentia dor ao respirar fundo.

Sobre a agressão sofrida no debate, declarou: “Jamais agrediria um idoso. Eu tenho controle emocional. Ali, eu aguento tudo, gente cuspindo, ameaça, cadeirada, estou firme. Segundo a equipe de campanha, o candidato foi ao Instituto Médico Legal para fazer o exame de corpo de delito. Marçal também registrou um boletim de ocorrência contra Datena por lesão corporal e injúria.

Em conversa com jornalistas após deixar o hospital, o candidato classificou o episódio como uma “tentativa de homicídio” e informou que vai entrar com uma ação na Justiça para pedir a cassação do registro da candidatura do adversário. “Fico imaginando se um homem como Luiz Datena tem coragem de fazer isso com um cara do meu nível, imagina o que faz com a mulher. A culpa é sempre de quem é agredido aqui nesse país”, disse. “Ontem eu fui vítima do Datena, mas eu não sou vitimista. Nós vamos para a guerra. Foi só um esbarrão, não é, Datena?”, ironizou.

O que diz Datena

Em um comunicado divulgado nesta manhã, o candidato do PSDB disse que espera “ter lavado a alma de milhões de pessoas” ao agredir Marçal, disse que o adversário será detido no voto, mas “precisava também ser contido com atos”.

“Não defendo o uso da violência para resolver um conflito. Essa é a regra e sempre a respeitei nos meus 67 anos de vida. Até o dia de ontem. Porque torna-se difícil obedecê-la quando os limites de civilidade são rompidos e corrompidos por um oponente. Infelizmente, foi o que aconteceu na noite deste domingo durante o debate promovido pela TV Cultura”, disse. Leia a matéria aqui.