O que celebridades pensam de Janja, a noiva de Lula

A socióloga Rosangela da Silva, de 55 anos, a Janja, noiva do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tem circulado entre artistas e celebridades que devem apoiar a campanha presidencial do PT neste ano e causado impressões positivas entre esse público.

A empresária e apresentadora Bela Gil, filha do músico e ex-ministro da Cultura de Lula, Gilberto Gil, por exemplo, é uma das personalidades que mais vem se empolgando com a candidata a primeira-dama. Diante da influência que Janja tem exercido sobre o ex-presidente, apresentando-o a pautas como alimentação saudável e agricultura sustentável, a dona do restaurante paulistano Camélia Òdòdó vem fazendo comparações até exageradas. “Vai ser protagonista, de Michelle Obama para mais”, afirmou a VEJA. “Eu conheço o Lula há anos e fiquei impressionada pela forma como ele está aberto a nos ouvir”, continuou. “Isso tem influência direta da Janja. Ela tem o poder de trazer esses temas sensíveis de uma maneira leve e mostrar a importância deles ao Lula”, completa.

Outra chef famosa, Bel Coelho, dos badalados restaurantes Cuia e Clandestino, de São Paulo, tem impressões parecidas. “Sinto na Janja uma verve política de uma articuladora e acredito que ela terá esse papel (no governo), porque está preparada”, acredita.

A apresentadora e influenciadora Luisa Mell, ativista de causas animais e ambientais, se encontrou com o casal Lula e Janja recentemente em uma reunião do PT para discutir a defesa dos animais. Ao ser questionada por VEJA sobre o papel da noiva do petista, não titubeou. “Ficou bem evidente que a Janja está influenciando realmente o presidente para essas pautas tão importantes e que ele não conhecia. E que bom”, disse.