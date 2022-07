O que Bolsonaro disse em encontro com mais de cem empresárias em SP

O presidente Jair Bolsonaro (PL) participou nesta segunda-feira, 25, do “Almoço Brasil de Ideias Mulher”, um encontro com mais de cem empresárias em um hotel no Morumbi, na zona oeste de São Paulo. “Quando um homem solteiro está cansado de ser feliz, o que ele faz? Procura uma mulher e se casa para ser mais feliz ainda”, disse o mandatário à plateia.

Bolsonaro voltou a insistir que o seu governo implantou medidas para a população feminina. “Me rotulam como não gostar de mulheres, não gostar de um montão de coisas. Mas quando a gente vai para números é exatamente o contrário. Nós nos preocupamos sim, sabemos que vocês são diferentes para melhor. Dentro do governo, o que vocês querem — e praticamente conseguiram quase tudo, falta pouca coisa — é igualdade”, acrescentou.

O almoço foi organizado pelo grupo Voto, da empresária Karim Miskulin, simpatizante do presidente. A presença no evento é mais uma tentativa de Bolsonaro de se aproximar do eleitorado feminino, de quem enfrenta alta rejeição. Segundo a última pesquisa Datafolha, de junho, 61% das mulheres não votariam no presidente.

Durante sua fala, o ex-capitão do Exército também defendeu o armamento da população e afirmou que seu governo foi o que mais “encarcerou machão”. “Eu acho que uma arma ajuda a defendê-las se aparecer algum engraçadinho”, disse.

Bolsonaro oficializou sua candidatura à reeleição na convenção do PL neste domingo, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, discursou no evento e exaltou as ações do governo para o público feminino. “Falam que ele não gosta de mulheres. Ele foi o presidente da história que mais sancionou leis para as mulheres”, disse.