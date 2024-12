O primeiro pré-candidato ao Planalto vem logo depois do próximo Carnaval

Apesar da sombra de Pablo Marçal, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), já tem data para lançar sua pré-candidatura à Presidência da República. Em um sábado de março de 2025, após o Carnaval, Caiado vai receber o título de cidadão honorário da Bahia e começará por Salvador o seu giro pelo país de olho na disputa pelo Planalto, em 2026.

A capital baiana é reduto eleitoral de Antônio Carlos Magalhães Neto, o ACM Neto, vice-presidente nacional do União Brasil. Além disso, o prefeito soteropolitano, Bruno Reis, foi reeleito no primeiro turno com o apoio de mais de 1 milhão de eleitores (78,67% dos votos válidos) e foi um dos campeões nacionais de votos. Caiado pretende, ao longo de 2025, se tornar mais conhecido para o eleitorado nacional.

O governador goiano está no segundo mandato, conseguiu vencer o ex-presidente Jair Bolsonaro em uma queda de braço nas eleições municipais em Goiânia e acredita que o Palácio do Planalto é o seu último — e maior — desafio na sua trajetória político-partidária. Em 1989, nas primeiras eleições presidenciais após a ditadura militar, Caiado foi candidato pela primeira vez. O pleito foi marcado por uma profusão de postulantes à Presidência — foram 22 candidaturas. Depois, Caiado foi deputado federal, senador e, enfim, governador.

Marçal admite Caiado à frente

Caiado poderá ter, no entanto, um concorrente interno. Em entrevista a VEJA, o coach Pablo Marçal disse que está em conversas avançadas para uma filiação ao União Brasil, não escondeu que sonha em ser candidato a presidente em 2026, mas reconheceu a experiência de Ronaldo Caiado na disputa pelo cargo. “Quando eu estava nascendo, ele já batia com essa questão do conservadorismo”, diz.

Nos bastidores, porém, há uma disputa velada entre os presidenciáveis. Aliados de Marçal avaliam que as pesquisas de intenção de voto é que definirão o candidato ao Planalto e apostam na popularidade do coach. Já o entorno de Caiado se diz cético quanto à filiação do terceiro colocado nas eleições de São Paulo e dizem que ele busca se valorizar com as conversas que tem com o presidente do partido, Antonio Rueda.