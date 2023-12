O potencial eleitoral da tarifa zero na disputa em São Paulo

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Adriana Ferraz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A liberação das catracas dos ônibus do transporte coletivo municipal aos domingos na cidade de São Paulo, adotada desde o último dia 17 de dezembro e que ganhou o nome de Domingão Tarifa Zero, deve ter um grande impacto na disputa eleitoral do próximo ano.

Dados que circulam pelos gabinetes da prefeitura paulistana mostram que a medida teve alta aceitação da população – praticamente dois de cada três moradores, em especial de áreas mais habitadas, como as regiões leste, norte e sul, aprovaram o transporte gratuito.

A medida foi implantada pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB), que disputa a reeleição e deverá utilizar a iniciativa como um de seus maiores ativos eleitorais. O seu principal adversário na disputa, Guilherme Boulos (PSOL), já percebeu que o projeto pode influenciar a disputa ao dizer, logo no lançamento, que a medida de Nunes era uma reciclagem de proposta que ele, Boulos, havia apresentado na sua campanha em 2020.

“A tarifa zero é uma oportunidade para que a população possa conhecer e curtir a cidade. Temos aos domingos 4.830 ônibus em circulação e hoje são utilizados 40% deles, ou seja, 60% ficam ociosos. Nossa ideia é que aumente o número de pessoas utilizando o transporte coletivo, em algo que a gente já pagava, mas ficava ocioso”, disse Nunes no dia que a medida começou a valer, ao utilizar um ônibus em Santo Amaro, zona sul da cidade.

Feriados

A gratuidade também foi aplicada no dia de Natal e valerá ainda para os feriados de Ano Novo e no aniversário de São Paulo (25 de janeiro). Segundo a prefeitura, o município vai deixar de receber o total das tarifas pagas aos domingos, que somam cerca de 283 milhões de reais ao ano.

Como funciona

A gratuidade vale aos domingos, da 0h às 23h59. Para utilizar o serviço, o passageiro precisa do Bilhete Único — o cartão magnético é encostado na catraca, que é liberada, mas o valor da passagem não é descontado do saldo do usuário.