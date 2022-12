O post enigmático de Carlos Bolsonaro após o vandalismo bolsonarista

O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) publicou em suas redes sociais na manhã desta terça, 13, mais uma de suas famosas mensagens enigmáticas, poucas horas depois de um grupo de manifestantes bolsonaristas incendiar ônibus e carros em Brasília. O filho Zero Dois do presidente Jair Bolsonaro (PL) postou no Twitter a foto de uma orquestra, regida por um maestro, e divulgou em seu canal no Telegram (que tem mais de 182.000 seguidores) um vídeo de uma orquestra tocando, com a legenda “Que belo espetáculo!”.

Nos comentários, seguidores de Carlos interpretaram de diferentes maneiras o significado das publicações. Para alguns, o vereador quis dizer que a diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), realizada ontem no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), foi fruto de uma orquestração. Para outros, os atos de vandalismo ocorridos na capital federal na noite anterior é que foram resultado de uma orquestração promovida pela esquerda para responsabilizar a direita — ideia que não tem amparo nos fatos.

Os protestos em Brasília começaram depois que um líder indígena bolsonarista foi preso temporariamente por ordem do ministro Alexandre de Moraes, que atendeu a um pedido da PGR (Procuradoria-Geral da República). Um grupo de apoiadores de Bolsonaro tentou invadir a sede da Polícia Federal, que havia cumprido o mandado de prisão. Sem sucesso, esse grupo foi para as ruas próximas incendiar ônibus, carros e promover depredações.

Ainda de madrugada, a expressão “infiltrados” já era uma das mais citadas no Twitter — uma forma de os bolsonaristas, que estão mobilizados para tentar impedir a posse de Lula, jogarem a culpa pelo quebra-quebra nos adversários.