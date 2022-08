O político que está vencendo Lula de goleada

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Reynaldo Turollo Jr., Tulio Kruse, Diogo Magri, Victoria Bechara e Sérgio Quintella. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a disputa presidencial com 44% das intenções de voto, doze pontos a mais que o seu principal rival, o presidente Jair Bolsonaro (PL), que tem 32%, segundo pesquisa Ipec divulgada na segunda-feira, 15. Mas há um estado onde o petista não vem conseguindo impor a sua preferência eleitoral.

Em Minas Gerais, o governador Romeu Zema (Novo) vem empilhando indicadores favoráveis, tanto em intenção de votos quanto em avaliações do governo, e por ora ganha de goleada do seu principal rival, o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD), o candidato apoiado por Lula.

Apesar de colocar ênfase há três meses na aliança que firmou com Lula, o ex-prefeito tem 22% das intenções de voto contra 40% de Zema. O governador, de quebra, também derrota o candidato de Jair Bolsonaro (PL), o senador Carlos Viana (PL), que tem apenas 5%.

O que chama a atenção é que Zema lidera com folga em um estado onde Lula também vai bem. Segundo a mesma pesquisa, o petista tem 42% das intenções de voto no estado contra 29% de Bolsonaro.

Na prática, está ocorrendo no estado o voto “Luzema” – o eleitor vota em Lula para presidente e Zema governador. Fenômeno semelhante já ocorreu em Minas em 2002 com o voto “Lulécio” (Lula presidente e o tucano Aécio Neves para governador) e em 2010 com o voto “Dilmasia” (Dilma Rousseff presidente e o então tucano Antonio Anastasia para o governo).

O desempenho em Minas Gerais é considerado fundamental por Lula — nunca um presidente chegou ao Palácio do Planalto sem ter vencido no estado desde a redemocratização do país. Por isso, o petista decidiu iniciar a sua campanha oficial pelo estado: na quinta-feira, 18, ele deverá fazer um comício ao lado de Kalil na Praça da Estação, em Belo Horizonte.

A pesquisa ouviu de forma presencial 1.200 eleitores nos dias 12 a 14 de agosto em 67 cidades de Minas Gerais e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG‐02868/2022. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.