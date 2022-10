O plano de Lula para Simone Tebet após anúncio de apoio ao PT

Atualizado em 5 out 2022, 21h54 - Publicado em 5 out 2022, 21h07

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) indicou, nesta quarta-feira, 5, como deverá articular a atuação de Simone Tebet (MDB) em sua campanha à Presidência contra Jair Bolsonaro (PL). Mais cedo, a senadora declarou apoio à candidatura do petista neste segundo turno — com a “condição” de que cinco de suas propostas sejam incorporadas ao plano de governo de Lula.

Durante evento em São Paulo que reuniu dezenas de governadores, deputados e senadores em apoio ao petista, Lula classificou o posicionamento de Tebet como “muito digno” e disse que as reivindicações da ex-presidenciável podem ser atendidas. A figura da senadora é essencial para a campanha petista, que tem mirado nos eleitores de Tebet para vencer Bolsonaro no segundo turno.

“Ela quer que parte do programa que ela defendia esteja incluído no nosso programa. Ela me mostrou hoje as reivindicações, colocou no manifesto, e as manifestações dela são totalmente possíveis de serem cumpridas no nosso programa”, declarou o ex-presidente na saída do encontro.

Lula disse, ainda, querer que Tebet viaje pelo país no périplo petista em regiões estratégicas. “Temos candidatura do MDB em alguns estados e é importante que ela vá nesses comícios”, afirmou.

Ao anunciar o apoio a Lula, Tebet voltou a afirmar que tem divergências e críticas ao petista — entre elas, a defesa do voto útil encampada pelo ex-presidente no primeiro turno –, mas declarou que sua escolha foi pautada no “compromisso com a democracia” que existe na campanha do agora antigo adversário.

Foram cinco as condições apresentadas por Tebet: implementação do ensino médio técnico em tempo integral; pagamento de 5.000 reais a formandos do ensino médio; garantia de composição ministerial plural e equidade salarial entre homens e mulheres; aumento dos repasses ao SUS (Sistema Único de Saúde) e quitação da fila de procedimentos na saúde pública; e quitação da fila de vagas em creches e escolas para crianças.

Simone Tebet ficou em terceiro lugar no primeiro turno da disputa presidencial, com 4,9 milhões de votos (4,16%). Bolsonaro teve 51 milhões de votos (43,20%) e, Lula, 57,2 milhões (48,43%).

Continua após a publicidade