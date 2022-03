O Pix virou arma eleitoral (a favor e contra Bolsonaro)

O meio de pagamento eletrônico instantâneo e gratuito lançado pelo Banco Central no fim de 2020, o Pix, tem tudo para ser uma plataforma importante na campanha de reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL). O mecanismo, que se popularizou rapidamente por conta da sua praticidade, pode ser usado como propaganda das realizações na área da economia do atual governo.

Mas a ferramenta também pode trazer algumas dores de cabeça para Bolsonaro. Isso porque o Sindicato Nacional de Funcionários do Banco Central (Sinal) reforçou nesta quarta-feira (30) que a categoria entrará em greve no próximo dia 1 de abril, e que o movimento pode ser ainda mais intenso caso o governo reajuste os salários de policiais federais, deixando de fora os servidores do BC, como quer fazer através de uma medida provisória.

Nessa queda de braço com o governo, o Pix virou um instrumento de chantagem, pois a greve pode interromper as negociações com a ferramenta, além da distribuição de cédulas e moedas, as operações de mercado aberto, o funcionamento do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) e a divulgação do Boletim Focus.

O Planalto tem até o dia 2 de abril para fazer qualquer reajuste acima da inflação antes das eleições, seja para os policiais ou pra os servidores. Os funcionários do BC pedem um reajuste de 26,3% para funcionários da ativa, aposentados e pensionistas.