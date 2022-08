O peso que o comício com Lula tem para a campanha de Kalil em MG

O comício do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva marcado para esta quinta-feira, 18, no centro de Belo Horizonte, tem uma importância singular ao ex-prefeito da capital mineira Alexandre Kalil (PSD), que disputa o governo estadual com apoio de Lula.

O ato que unirá o petista e Kalil no mesmo palanque, a partir das 18h na Praça da Estação, vem no momento em que pesquisas apontam um crescimento da vantagem do governador de Minas, Romeu Zema (Novo), ante o ex-prefeito, que alimentam a possibilidade de vitória em primeiro turno. Também foram detectados um leve aumento na rejeição ao candidato pessedista entre os eleitores mineiros e uma melhora na avaliação positiva da gestão Zema.

O levantamento Genial/Quaest divulgado no último dia 12 mostrou que Zema passou de 44% para 46% das intenções de voto, enquanto Kalil oscilou de 26% para 24%. Segundo o Ipec, o governador tem 40% contra 22% do ex-prefeito. No quesito rejeição, segundo a Quaest, o candidato do Novo foi de 28% para 26% e o do PSD, de 28% para 29%.

Ao medirem como eleitorado avalia o governo Romeu Zema, o Ipec indica 41% de avaliação como “ótimo” ou “bom” e a Quaest mostra que avaliações positivas passaram de 46% para 48% no último mês.

Os números indigestos a Alexandre Kalil contrastam com a liderança absoluta de Lula em Minas Gerais ante o presidente Jair Bolsonaro (PL). No estado, de acordo com a Quaest, o petista tem 42% contra 33% de Bolsonaro, diferença que é de 42% a 29% conforme o Ipec.

O levantamento da Quaest ainda mostra o peso de Lula como apoiador no estado: 36% dos eleitores responderam que votariam em Kalil com o apoio do ex-presidente e 27% classificaram como “muito importante” o apoio de Lula na definição do voto – Bolsonaro tem 24%.

Com tamanha desvantagem na largada da campanha, colar sua imagem à de Lula a partir desta tarde será um passo decisivo e fundamental a Alexandre Kalil.