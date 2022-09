O peso do agro no caixa da campanha da ex-ministra Tereza Cristina no MS

Ex-ministra da Agricultura do governo Jair Bolsonaro, Tereza Cristina tem recebido ajuda financeira de produtores e empresários do agro à sua campanha ao Senado pelo Mato Grosso do Sul. Embora o maior financiador de seu caixa eleitoral seja o seu partido, o Progressistas, com 1,8 milhão de reais repassados dos fundos eleitoral e partidário, o “partido do agro” também tem presença considerável. Conforme levantamento de VEJA, vieram do setor 24 das 25 doações de pessoas físicas recebidas por Tereza, nos valores entre 1.000 reais e 100.000 reais, montante que totaliza 555.000 reais. O dinheiro corresponde a 22,6% dos 2,4 milhões arrecadados pela candidata até o momento.

Lideranças do setor, como o vice-presidente da Sociedade Rural Brasileira Renato Diniz Junqueira (20.000 reais) e o ex-presidente da entidade Pedro de Camargo Nego (20.000 reais), doaram a Tereza Cristina, assim como o ex-presidente da Federação Internacional das Indústrias e Alimentação Animal (IFIF) Mário Sérgio Cutait (20.000 reais).

O setor da cana-de-açúcar foi o que mais contribuiu com Tereza Cristina até o momento: 204.000 reais, dos quais 100.000 reais vieram do bilionário Rubens Ometto, controlador da Cosan, a maior processadora de cana do mundo, e campeão de doações eleitorais. Também estão entre os doadores produtores do setor como Paulo Diniz Junqueira, Maria Amélia Diniz Junqueira, Elza Junqueira, Ismael Perina Júnior e Emiliano Rodrigues da Silva, com 20.000 reais doados cada, além de Sueli Palazzo (3.000 reais) e Silvio Borsari Filho (1.000 reais).

Entre os criadores de gado, 70.000 reais vieram de Milton Insuela Filho, 30.000 reais de José Jacintho Neto, 30.000 de Isabella Zamora, 20.000 reais de John Francis Walton, 10.000 reais de Juliana Velludo Rezek Rodrigues e 5.000 reais de Terezinha Helena Staut Costa. O setor de frigoríficos se faz entre os doadores por meio de Paulo Eduardo Manfrin Pereira e Diego Riva Magnabosco, sócios do Frigosul, de Aparecida do Taboado (MS). Manfrin doou 40.000 reais e Magnabosco, 30.000 reais.

Dos produtores de algodão, o empresário Walter Schlatter, vice-presidente da Associação Sul-Matogrossense dos Produtores de Algodão, doou 20.000. Odilon Cadore, conselheiro da instituição, repassou 6.000 reais. O produtor de soja Renato Burgel também aparece entre os doadores da ex-ministra, com 20.000 reais, assim como o empresário Frederico Martins Moreno (5.000 reais), que tem negócios nos cultivos de milho, soja, gado de corte e organização de feiras do setor.