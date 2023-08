O pequeno ‘país’ das Américas onde 1 em cada 3 moradores é brasileiro

O território estrangeiro com a maior presença proporcional de brasileiros pertence à União Europeia, mas não está na Europa — pelo contrário, faz fronteira com o Amapá e está separado do Brasil apenas pelo rio Oiapoque. O caminho entre as duas localidades pode ser feito por uma ponte sobre o rio, que liga a cidade de Oiapoque à cidade de Saint-Georges-de-l’Oyapock.

Levantamento sobre comunidades brasileiras no exterior divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores na última semana mostrou que em 2022 havia 91.500 brasileiros na Guiana Francesa, que tem uma população total de 294.071 habitantes — ou seja, praticamente um a cada três moradores do território vizinho é brasileiro.

A Guiana Francesa é um departamento ultramarino pertencente à França — o governo local é conduzido pelo chefe da Assembleia Legislativa, mas o seu chefe de estado é o presidente da França, Emmanuel Macron. É considerado o maior território europeu fora da Europa. A moeda é o euro, o que configura um dos motivos para atrair brasileiros. A economia é basicamente construída sobre a pesca e a extração mineral.

Segundo o Itamaraty, a Guiana Francesa é a segunda localidade com a maior comunidade de brasileiros da América do Sul — o primeiro é o Paraguai, com 254 mil. O número de cidadãos do Brasil no território vizinho já vinha crescendo ao longo dos anos. Em 2021, eram 82.500 moradores. As línguas oficiais são o crioulo (uma língua que tem como base o francês, mas sofre influências também de dialetos africanos, do espanhol e até do português) e o francês, mas algumas escolas ensinam o português.

O levantamento do ministério também mostra que, no total, há 4,5 milhões de brasileiros vivendo no exterior, a maioria nos Estados Unidos, onde há 1,9 milhão de residentes, e Portugal, com 360 mil — a Guiana Francesa aparece entre os dez primeiros. Já os países com menos cidadãos do Brasil são Coreia do Norte, Micronésia, São Cristóvão e Neves, que possuem apenas um brasileiro cada.

Veja as localidades com mais brasileiros em 2022:

Estados Unidos: 1,9 milhão

Portugal: 360 mil

Paraguai: 254 mil

Reino Unido: 220 mil

Japão: 207 mil

Espanha: 165 mil

Alemanha: 160 mil

Itália: 157 mil

Canadá: 133,2 mil

Guiana Francesa (França): 91,5 mil

