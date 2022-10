O ‘pé-frio’ de Luciano Huck nas eleições à Câmara dos Deputados

Atualizado em 4 out 2022, 15h48 - Publicado em 4 out 2022, 15h37

Cogitado como candidato à Presidência da República nos últimos anos, até desistir de entrar na disputa pelo Palácio do Planalto e renovar contrato com a TV Globo em meados de 2021, o apresentador Luciano Huck participou das eleições como doador de várias campanhas políticas. Ele ajudou a financiar nove candidatos a deputado federal, distribuídos por Rio de Janeiro, São Paulo, Amazonas, Goiás, Pará e Rondônia, com um total de 120.000 reais em doações.

Huck, no entanto, acabou se mostrando um “pé-frio” entre os postulantes que escolheu para colaborar financeiramente. Dos nove, apenas a deputada Tabata Amaral (PSB-SP) teve sucesso nas urnas. A pessebista recebeu 15.000 reais do apresentador do “Domingão com Huck” e terminou a eleição como a sexta deputada mais bem votada pelos paulistas, com 337.873 votos.

Entre os oito demais candidatos, contudo, cinco alcançaram apenas suplências na Câmara: Tiago Gomes (PSB-RJ), que recebeu 30.000 reais, e Marcelo Calero (PSD-RJ), Renan Ferreirinha (PSD-RJ), Marcelo Ramos (PSD-AM) e Zé Fred (MDB-GO), beneficiados com 15.000 reais de Huck cada. Não conseguiram nem vagas como suplentes os candidato Vanda Witoto (Rede-AM), Almir Suruí (PDT-RO) e Galiza Bancada Quilombola (PSOL-PA), que receberam, cada um, 5.000 reais do apresentador.