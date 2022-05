O passeio de Camilo Santana na disputa pela vaga do Ceará no Senado

O ex-governador do Ceará Camilo Santana (PT) lidera com folga a disputa pela única vaga ao Senado pelo estado na eleição deste ano, segundo levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas entre os dias 1º e 6 de maio e divulgado nesta segunda-feira, 9.

No primeiro cenário, Camilo tem 66,8% das intenções de voto contra 3% do ex-vereador Marcelo Mendes (Avante), 2,7% do Pastor Paixão e 0,5% do empresário José Alberto Bardawil (PL). Entre os entrevistados, 19,5% disseram que irão votar em branco, nenhum ou anular o voto e 7,5% disseram que não sabem ou não responderam.

Em um outro cenário, Camilo Santana tem 66,2% dos votos contra 2,8% de Raimundo Matos, 2,7% de Marcelo Mendes e 2,5% de Pastor Paixão – 19,3% apontam que irão votar em branco, anular o voto ou nenhum e 6,6% não souberam ou não quiseram responder.

Apesar da liderança folgada, Camilo precisa se precaver. Primeiro, porque a frente PT-PDT, que governa o estado há quatro mandatos (dois com Cid Gomes e dois com o próprio Camilo), enfrenta dificuldades para manter a hegemonia – como mostra reportagem de VEJA, a mesma sondagem do Paraná Pesquisas mostra o policial militar da reserva Capitão Wagner (Pros), na liderança nos dois cenários pesquisados: contra a governadora Izolda Cela (PDT) ou contra o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio. Outro fator que Camilo deve levar em consideração é que as candidaturas ao Senado ainda estão sendo costuradas, inclusive a que vai compor a chapa de Wagner.

A pesquisa foi feita por meio de entrevistas pessoais com 1.540 eleitores de 60 municípios do Ceará e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o n.º CE-06551/2022. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos.