O paradoxo Bolsonaro: governo mal avaliado e recuperação nas pesquisas

O presidente Jair Bolsonaro (PL) vem recuperando alguns pontinhos nas últimas pesquisas eleitorais e já se aproxima do seu principal adversário, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas isso ocorre a despeito de como conduz o governo, que continua sendo muito mal avaliado.

Segundo levantamento do instituto Paraná Pesquisas, feito entre os dias 3 e 8 de março, 56% dos brasileiros desaprovam o seu governo, número muito parecido com os das duas sondagens anteriores: novembro (57,8%) e Fevereiro (57,2%). Entre os entrevistados na última pesquisa, 39,3% aprovam o seu governo (veja quadro abaixo).

Quando questionados como avaliam o governo Bolsonaro, 28,1% o classificam como ótimo ou bom, enquanto 47% o tacham de ruim ou péssimo – outros 23,7% dizem que ele é regular. No levantamento de novembro do ano passado, 27,2% achavam o desempenho ótimo ou bom, 50,3% entendiam que ele era ruim ou péssimo e 21,7% classificavam como regular.

O mesmo levantamento do Paraná Pesquisas aponta que a diferença entre Lula e Bolsonaro hoje não supera nove pontos percentuais em nenhum dos quatro cenários sondados, inclusive em uma eventual disputa de segundo turno (46% a 37,3%). Pesquisa feita pelo mesmo instituto em fevereiro deste ano apontava uma diferença de 14,4 pontos percentuais (48,8% a 34,4%).

Para Murilo Hidalgo, diretor do Paraná Pesquisas, Bolsonaro consegue se recuperar na corrida presidencial a despeito da avaliação ruim de seu governo por um motivo: a polarização com Lula – como o presidente se apresenta até agora como a alternativa mais viável para evitar a volta do PT ao poder, ele tende a atrair votos mesmo de quem faz ressalvas ao seu governo, mas acha pior uma vitória de Lula.