O Novo terá (de novo) uma chapa puro-sangue à Presidência da República

O deputado federal Tiago Mitraud (Novo-MG) foi definido nesta sexta-feira, 5, como pré-candidato a vice-presidente da República na chapa do cientista político Luiz Felipe d´Avila. Como manda a tradição da legenda, ele foi escolhido por meio de um concurso interno.

Também como manda a tradição do partido, a chapa não terá aliança com nenhuma sigla, como já ocorreu em 2018, quando o Novo surpreendeu nas urnas com o empresário João Amoedo, que chegou em quinto lugar – seu vice foi o professor Christian Lohbauer, também do Novo.

Ao ser confirmado, Mitraud já mandou o seu recado aos líderes da corrida presidencial, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL). “O Brasil não pode ficar à mercê de uma briga de torcidas, precisa de pessoas sérias, responsáveis e comprometidas com o futuro. Esta é a única via possível”, afirmou.

Líder do Novo na Câmara, Mitraud segue à risca um dos mandamentos do partido: usar o mínimo possível as verbas de gabinete da Casa – ele foi um dos que menos usaram recursos públicos do Legislativo em 2021: usou apenas 24.746 reais de um total de 433 mil reais a que tinha direito.

Tiago Mitraud tem 35 anos e é deputado de primeiro mandato – foi eleito com 71.901 votos. Administrador com formação pela Universidade Federal do Paraná e um curso de desenvolvimento de liderança em Harvard (EUA), ele tem se destacado por defender pautas liberais, como redução do estado e a abertura da economia.

