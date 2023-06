O novo sumiço do homem que agrediu Cristiano Zanin em Brasília

O homem que agrediu o advogado Cristiano Zanin Martins no aeroporto de Brasília, em janeiro deste ano, não foi localizado pela Justiça tanto antes quanto depois de uma audiência marcada para o dia 17 de maio. A ocasião foi agendada para que as partes tentassem um acordo e encerrassem a ação.

O empresário Luis Carlos Bassetto Júnior, que xingou e ofendeu o advogado no banheiro do terminal, informou dois endereços ao Judiciário, mas em nenhum deles os oficiais de Justiça conseguiram localizá-lo. Em 26 de maio, Zanin informou ao juiz do caso que o agressor estava em viagem internacional e que desembarcaria no dia seguinte em Guarulhos (SP). Apesar da tentativa, não houve tempo hábil para que o acusado fosse encontrado.

Três dias depois do retorno de Bassetto ao Brasil, o magistrado Nelson Ferreira Junior determinou que a Polícia Federal informasse se o acusado de fato voltou ao país para que ocorram novas tentativas de localização.

Além da condenação penal de Luis Carlos Bassetto Júnior, Cristiano Zanin, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Supremo Tribunal Federal, pede uma indenização de 150.000 reais a título de danos morais. A ação foi proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil.