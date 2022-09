Lives diárias e a última motociata: o ataque final de Bolsonaro

Sob a crescente ameaça de uma vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já no primeiro turno das eleições, o presidente Jair Bolsonaro (PL) anunciou nesta quarta-feira, 21, uma nova estratégia para alavancar a sua candidatura.

Durante transmissão em suas redes sociais — que normalmente acontece às quintas-feiras –, o presidente afirmou que, até o dia 2 de outubro, pretende fazer lives diárias “sempre que possível”. “Não é natural essa live na quarta. A partir de hoje, sempre que possível, às 19 horas, farei live”, disse.

Bolsonaro afirmou que pelo menos metade do tempo de cada transmissão será dedicada “às questões de eleições pelo Brasil” e declarou que a mesma estratégia foi adotada em 2018. “Tivemos sucesso, fizemos nova bancada de deputados federais, muitos estaduais, o partido PSL fez um número grande. Depois apareceram problemas, que não cabe discutir agora, tem que tocar o barco”, prosseguiu.

No que classificou como “eleições mais importantes na história do Brasil”, marcada pela “polarização”, Bolsonaro disse ainda que pretende realizar uma grande motociata no dia 1º de outubro, véspera do pleito, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília.

De acordo com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), caminhadas, carreatas e passeatas são permitidas até as 22 horas do dia 1º de outubro.

