O novo cartão-postal de João Doria para as eleições presidenciais

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), vai anunciar nesta quinta-feira, 23, o início das obras de revitalização da antiga Usina da Traição, na marginal do Rio Pinheiros, projeto concebido para virar um novo cartão-postal da capital paulista. O evento ocorre a nove dias do prazo para que ele deixe o cargo para disputar a presidência pelo PSDB. Com exclusividade, este blog antecipa como ficará a fachada da Usina:

Rebatizada de Usina São Paulo, a obra é um dos eixos do projeto de revitalização e despoluição do Rio Pinheiros — uma das maiores obras ambientais do país e uma das jóias da coroa de realizações da gestão de Doria. A previsão é que a reforma da Usina seja entregue em várias etapas, com a conclusão prevista para 2025. O local será integrado ao Parque Bruno Covas, às margens do rio, e à ciclovia do entorno. Desde que anunciou a reforma pela primeira vez, Doria vem comparando o projeto com a região de Puerto Madero, antiga zona portuária de Buenos Aires, revitalizada nos anos 90.

A área da usina foi concedida em novembro de 2020 pelo valor de R$ 280 milhões. A concessionária que ganhou a licitação se comprometeu a investir um total de R$ 300 milhões nas obras. A empresa vai administrar o local até novembro de 2042.

O espaço com 30 mil metros quadrados terá restaurantes, cafés, academia, escritórios, espaço para eventos, lojas e um cinema ao ar livre — para o qual a gestão Doria promete a maior tela da América Latina. No evento, o governo deve apresentar pela primeira vez a perspectiva do projeto arquitetônico para a Usina. No mês passado, Doria anunciou a conclusão de uma de suas principais metas na despoluição do Rio Pinheiros, com a ligação dee 538.545 residências à rede de esgoto da Sabesp.