O novo Auxílio Brasil é, até agora, um fracasso eleitoral para Bolsonaro

Uma das principais apostas do presidente Jair Bolsonaro (PL) para virar o jogo na eleição presidencial deste ano, o novo Auxílio Brasil de 600 reais teve quase nenhum impacto eleitoral, segundo levantamentos feitos pelo instituto Datafolha.

Na última pesquisa, divulgada na quinta-feira, 15, Bolsonaro tinha 27% entre os eleitores com renda familiar mensal de até dois salários mínimos contra 52% do seu rival, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A situação melhorou muito pouco para o presidente em relação ao cenário anterior ao novo benefício, que começou a ser pago em 9 de agosto. Pesquisa Datafolha feita um pouco antes, entre 27 e 28 de julho, apontava 54% a 23% a favor de Lula.

Ou seja, nesse período, a situação do presidente oscilou quatro pontos para cima, uma variação dentro da margem de erro, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos (veja abaixo a evolução da intenção de voto nesse segmento).

A disputa pelo eleitor mais pobre não é uma coisa secundária na eleição. No Brasil, 49% do eleitorado ganha até dois salários mínimos – é essa faixa da população o público alvo do Auxílio Brasil. Segundo o governo, o programa atinge cerca de 22 milhões de pessoas.