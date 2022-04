O que está por trás da escalada de ataques de Ciro contra Lula

O candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes, subiu o tom nos ataques ao presidenciável petista, Luiz Inácio Lula da Silva, durante sabatina da Folha de São Paulo e UOL na manhã desta quarta-feira (20). Durante a entrevista, o pedetista publicou em suas redes sociais que Lula é “parte central do problema brasileiro”, que está “destruindo as organizações partidárias” e chamou de “tragédia” o que foi causado pelos governos petistas.

Na visão de Leandro Consentino, cientista político e professor do Insper, a estratégia faz sentido dentro do duplo desafio que Ciro tem para se viabilizar como alternativa à polarização entre Lula e Jair Bolsonaro (PL), os dois atuais líderes das pesquisas presidenciais.

“Como é mais identificado com a esquerda, Ciro precisa desconstruir a candidatura de Lula e se vender como uma opção melhor desse lado”, avalia Consentino. “Ao mesmo tempo, quer conquistar espaço entre o eleitorado anti-petista que não está muito entusiasmado com Bolsonaro. Ele precisa, de fato, se vender como antídoto a essa polarização e, para isso, bater em ambos com a mesma força”, conclui.

Na entrevista desta quarta, não por acaso, portanto, Ciro Gomes destacou que as eleições deste ano não são importantes apenas para derrotar Bolsonaro, mas também para impedir que o PT volte ao poder.

“A subida do tom contra o Lula não é surpreendente porque ele percebeu o momento de fragilidade do petista. Parte para o ataque num momento em que Lula parece ter batido no teto nas pesquisas, enquanto Bolsonaro se recupera”, ressalta o especialista. “E também aproveita para flertar com o centro, admitindo negociar alianças com União Brasil e PSD”, acrescenta.

Com a saída de Sergio Moro (União Brasil) do cenário, Ciro tem se consolidado como terceiro colocado nas intenções de voto e busca se apresentar ao eleitorado como a maior esperança à polarização entre os líderes. Consentino reforça, no entanto, que o ano eleitoral está apenas em seu começo. “É cedo para dizer que o candidato do PDT será a única alternativa a Lula e Bolsonaro. Mas se ele for, faz todo sentido essa estratégia”, finaliza.