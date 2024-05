O mau momento de Boulos encontra Lula em queda na maior cidade do país

O momento complicado vivido pelo deputado Guilherme Boulos (PSOL) na eleição para a prefeitura de São Paulo, quando ele acaba de ser superado pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB), acontece no momento em que o seu principal padrinho político também não vive uma boa fase na maior cidade do país.

Segundo levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas entre os dias 24 e 28 de maio e publicado nesta quarta-feira, 29, Nunes tem 33,1% das intenções de voto contra 26,9% de Boulos. Como a margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos, o prefeito tem pequena vantagem sobre o seu maior adversário – leia matéria aqui.

A mesma pesquisa mostra que na cidade o presidente Lula também não vai bem: 50,5% aprovam o seu terceiro mandato à frente do país, enquanto 45,7% desaprovam e outros 3,8% não souberam ou não responderam.

É a menor taxa de aprovação e a maior de reprovação nos últimos cinco levantamentos feitos pelo instituto na capital paulista – em setembro, por exemplo, 59,8% aprovavam o trabalho do petista e 37,4% o desaprovavam.

Boulos conta muito com a ajuda de Lula para derrotar Nunes. O presidente também conta muito com a vitória do deputado para evitar que um nome apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro vença na capital mais populosa do país, o que seria ruim para os planos de reeleição do petista em 2026.

Tarcísio

A mesma pesquisa mostrou que, hoje, se Boulos enfrentasse Nunes no segundo turno, seria derrotado com facilidade: teria 35,9% das intenções de voto contra 48,1% do prefeito, que conta com o apoio também do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) — leia aqui a matéria sobre os cenários de segundo turno.

Tarcísio, aliás, vai melhor que Lula na cidade de São Paulo. Segundo a pesquisa, o governador tem o seu trabalho aprovado por 58,6% dos eleitores e reprovado por 37,3% .

Pesquisa

O levantamento do Paraná Pesquisas ouviu 1.500 eleitores na cidade de São Paulo.