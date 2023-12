Irmão de Bolsonaro segue ganhando verbas para cidade do interior de SP

De volta ao batente na chefia de gabinete de Miracatu, cidade do interior de São Paulo, Renato Antonio Bolsonaro, irmão do ex-presidente Jair Bolsonaro, representou o município em evento no Palácio dos Bandeirantes e saiu de lá com 600 mil reais repassados pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Os recursos foram assegurados por meio de convênios destinados a obras de infraestrutura no município.

Com apenas 20.000 habitantes e localizada na região do Vale do Ribeira, Miracatu passou a ser rota de investimentos federais durante o mandato de Bolsonaro. Entre 2020 e 2022, com Renato na chefia de gabinete da prefeitura, a cidade que fica às margens da rodovia Régis Bittencourt recebeu mais de 72 milhões de reais em investimentos da União para melhorias urbanas, como obras de recapeamento e iluminação.

Segundo mais novo dos irmãos, Renato tem se arriscado mais na política depois que o irmão mais famoso chegou ao Planalto. Com o aliado Tarcísio no governo, tem visitado secretários, como Guilherme Derrite (Segurança Pública), e participado de reuniões para liberação de verbas em sua região. No dia 7, por exemplo, Renato se reuniu com o superintendente do Departamento de Estradas e Rodagem (DER), coronel Sérgio Codelo.

Braço-direito do prefeito Vinícius Brandão de Queiróz, conhecido como Vinícius do Iraque (PL), Renato chegou a ser exonerado do cargo em agosto do ano passado para ajudar da campanha de reeleição do irmão, mas retornou logo após o término da campanha. Iraque foi eleito pela primeira vez em 2020 e conta com o apoio do bolsonarismo para se manter no posto em 2024.

O evento de liberação de verbas realizado no palácio nesta sexta, 15, teve direito a foto com o governador para postagem nas redes sociais. Contou com a participação ainda do secretário do Governo, Gilberto Kassab, e de vários outros representantes de prefeituras do interior paulista, reduto de Tarcísio e do bolsonarismo.