O iate milionário do prefeito da cidade campeã em garimpo de ouro ilegal

Um vídeo que mostra um iate de luxo de três andares sendo transportado por carretas movimentou neste mês as redes sociais dos moradores de Itaituba, município do sudoeste do Pará que é apontado como origem de 81% de todo o ouro classificado como ilegal extraído de garimpos no país em 2019 e 2020. O iate é do prefeito da cidade, Valmir Climaco (MDB), o “rei do garimpo” daquela região. Em sua gestão, a prefeitura já emitiu mais de 400 licenças para garimpeiros.

Climaco, que vive às margens do rio Tapajós em Itaituba, afirmou ao jornal paraense O Liberal que a embarcação vale 12 milhões de reais, foi construída em Manaus (AM), onde permanece, e está registrada em nome da empresa Porto Tapajós, que pertence à família dele. “Troquei terreno com esse iate e foi bem maior o valor da venda que eu fiz”, disse o prefeito ao jornal. Em 2020, quando se reelegeu, Climaco declarou à Justiça Eleitoral possuir 948.634 reais em bens, incluindo um avião Cessna estimado por ele em 250 mil reais e vários imóveis.

O Ministério Público do Pará recebeu uma representação para investigar a aquisição do iate pelo prefeito, que disse à imprensa local estar tranquilo quanto à transação. A Promotoria em Itaituba ainda não se manifestou sobre o caso.