O gigante que encolheu: União Brasil já tem menos deputados que o ex-PSL

Cotado para se tornar o maior partido político brasileiro, o União Brasil, nascido da fusão do DEM com o PSL, chegou de fato ao topo, mas não conseguiu se manter lá. A dois dias do prazo final para a troca de legendas — a chamada janela partidária –, a sigla tem 52 deputados e é hoje a terceira maior bancada na Câmara, atrás do PL (67) e do PT (53).

Pior: o União tem menos deputados federais do que tinha o PSL (54 parlamentares) quando aprovou a junção com o DEM (que tinha 28), no final do ano passado — a fusão foi oficializada pelo Tribunal Superior Eleitoral em fevereiro deste ano.

Ou seja, desde a sua criação, o União Brasil perdeu 30 dos 82 deputados que tinha. A maior debandada foi dos parlamentares simpatizantes de Jair Bolsonaro, que estavam no PSL, mas acompanharam o presidente em sua ida para o PL — que se tornou de fato o maior partido do país.

No DEM, a fidelidade foi maior que a do PSL: o partido tinha 28 deputados na fusão e hoje tem no União Brasil 23 filiados que vieram da sigla.

A sorte do União Brasil é que o cálculo do tempo de TV e da distribuição do Fundo eleitoral leva em conta o tamanho das bancadas após a eleição de 2018, quando as duas siglas somadas tinham 81 parlamentares.