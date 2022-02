O flerte dos militares brasileiros com a Ucrânia

Agindo dentro de uma política de abertura de mercados no Brasil e no exterior para a indústria armamentista nacional, que teve início a partir da maior presença militar no governo Jair Bolsonaro, militares brasileiros mantiveram conversas, por videoconferência e pessoalmente, em Kiev, para estabelecer parcerias comerciais de produtos bélicos com autoridades ucranianas e e assinaram, em dezembro de 2020, um memorando de cooperação científica, técnica e comercialização de produtos de defesa. O acordo está vigente.

Acordos dessa natureza não são corriqueiros. Ao longo do governo Bolsonaro, o Ministério da Defesa assinou termos similares com apenas seis países: Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Catar e, entre democracias, com Chile e Espanha, além da Ucrânia.

O termo com o país, que se vê às portas de uma guerra com a Rússia (país visitado por Bolsonaro na semana passada), determina que as duas nações cooperem em áreas como pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, testes e validação de material bélico, troca de informações entre as empresas do dois países, e em investimentos públicos e privados no setor. O memorando cita especificamente “mísseis, aviação, optoeletrônica, explosivos, munição, sistemas de energia para a Marinha, sistemas de combate para segurança de fronteiras e veículos blindados”.

Há previsão até para que os dois países troquem informações classificadas como confidenciais, mediante entendimento dos dois governos.

A aproximação se deu início em setembro de 2020, quando as autoridades dos dois países se reuniram de forma virtual. Dois meses depois, o diretor do Departamento de Promoção Comercial da Secretaria de Produtos de Defesa, general de divisão Luís Antônio Duizit Brito, viajou a Kiev e assinou o acordo. Na época, a Ucrânia estava prestes a sediar uma feira da indústria de defesa. As negociações marcaram a retomada de um acordo de cooperação entre os dois países assinado em 2010.

Em julho do ano passado, seis meses após a assinatura do acordo, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), que frequentemente faz propaganda de armas em postagens nas redes sociais, também esteve no país, integrando uma comitiva da Câmara, e visitou as empresas bélicas ucranianas Antonov, Luch e Arsenal. A imprensa local descreveu o filho Zero Três do presidente como “ex-oficial das forças especiais” (ele é escrivão da Polícia Federal) “responsável direto pelo orçamento militar” do país.