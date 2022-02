O fenômeno do voto ‘MoroLula’

A pesquisa CNT/MDA divulgada nesta segunda-feira, 21, fez vários recortes das intenções de voto para a disputa presidencial. Em um deles, o eleitor foi questionado sobre qual seria a sua segunda opção caso o seu candidato desistisse. E aí surgiu o curioso caso do eleitor “MoroLula”.

Segundo o levantamento, 10,2% dos eleitores de Sergio Moro (Podemos) disseram que, caso o ex-juiz não fosse candidato, dariam o seu voto ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). E a recíproca é verdadeira: 9% dos eleitores de Lula disseram que votariam em Moro caso o petista desistisse.

Vale lembrar que os dois estão em campos opostos da política, tanto ideologicamente (Moro está mais à direita, e Lula, à esquerda), quanto na vida pública: quando era juiz da Lava Jato, Moro condenou Lula à prisão por corrupção – depois, o STF concluiu que ele foi parcial no processo.

O maior percentual de identificação com outro candidato, no entanto, é o do eleitor de Ciro Gomes (PDT) com Lula: 40% dizem que optariam pelo petista se Ciro não fosse candidato. No sentido contrário, 31,2% dos eleitores do ex-presidente dizem que fariam o mesmo pelo pedetista.

A pesquisa foi feita entre os dias 16 e 19 de fevereiro, em 137 municípios de 25 unidades da federação. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos.