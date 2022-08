O fantasma que não para de perseguir Sergio Moro

Investigado e denunciado pela extinta força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, o advogado Rodrigo Tacla Duran, que vive no exterior desde então, não tem dado descanso ao ex-juiz Sergio Moro (União Brasil), que largou a magistratura para entrar no governo Bolsonaro e hoje é candidato ao Senado pelo Paraná. Nesta quinta, 25, Tacla Duran, que tem mais de 62 000 seguidores no Twitter, publicou uma imagem que mostra que Moro o bloqueou na rede social. “Russo, do que você está fugindo?”, provocou.

“Russo” é como Tacla Duran costuma se referir a Moro. Em 2019, quando as mensagens de Telegram da Lava Jato vieram à tona no episódio conhecido como Vaza Jato, o codinome ficou conhecido, pois era empregado também pelos próprios procuradores do Ministério Público Federal que investigavam desvios na Petrobras.

Tacla Duran vive insinuando na rede social que tem algo a contar sobre o passado do ex-juiz — para a alegria de seus seguidores, críticos da Lava Jato. O advogado já tentou fechar um acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República (PGR) em que se comprometia a entregar provas de malfeitos da Lava Jato — mas a negociação não vingou.

Russo, do que você está fugindo ? pic.twitter.com/N3sIVBFEGT — Rodrigo Tacla Duran (@TaclaDuran) August 25, 2022

Pelo Twitter, Tacla Duran também vem comemorando o fraco desempenho de Moro nas pesquisas. Segundo a última delas, do Ipec (antigo Ibope), o senador Alvaro Dias (Podemos), que busca a reeleição, está 11 pontos à frente de Moro entre os eleitores paranaenses (35% a 24% das intenções de voto). Tacla Duran advogou para a Odebrecht, um dos principais alvos da Lava Jato, e foi acusado de lavar dinheiro — o que ele nega.