O ex-delegado bolsonarista que entrou na mira da polícia e dos seus sócios

O ex-delegado da Polícia Civil paulista Paulo Bilynskyj, demitido em julho passado por divulgar um vídeo em suas redes sociais considerado racista e com apologia ao estupro, é alvo um processo na Justiça por promover aulas de tiro para menores de idade.

Na ação, a policia apura a presença de dois irmãos, de 12 e 11 anos de idade, no curso ministrado por Bilynskyj em janeiro deste ano, na Puma Tactical Ltda, localizada na zona sul de São Paulo. As imagens dos jovens foram divulgadas nas redes sociais do próprio instrutor, que era sócio da empresa e foi retirado da sociedade após a repercussão do fato.

No inquérito, os investigadores ouviram a mãe dos meninos e outras testemunhas, que confirmaram a presença dos dois no espaço. A defesa do ex-delegado afirma que ambos estavam no local como espectadores, não como alunos. O caso ainda tramita na esfera inicial e o Ministério Público pediu na última terça-feira, 13, uma perícia para verificar os fatos.

Em outra ação, movida por Paulo Bilynskyj, que é candidato a deputado federal pelo PL, contra os ex-sócios, ele diz que foi expulso injustamente da Puma Tactical, mas os dois empresários afirmam que o ex-delegado extrapolou todos os limites. “Dois meses após o desenvolvimento do negócio, o demandante passou a se comportar de modo incompatível com o modelo empresarial, mormente em razão do armazenamento (cofre) e manuseio de diversas espécies de armas de fogo e munição. No dia 15 de janeiro de 2022, sem o conhecimento, aquiescência ou participação dos demandados, Paulo se valeu da estrutura operacional do clube e ministrou curso de tiro de sua plataforma pessoal, mesmo não sendo credenciado pela Polícia Federal, com a participação de uma criança e um adolescente”.

Ajuda ao ‘capitão’

Em julho passado, coberto com a bandeira do Brasil e segurando um fuzil nos braços, Bilynskyj, com mais de 700.000 seguidores no Instagram, publicou uma sequência de ações de treinamento em que se refere à manifestação dos bolsonaristas que ocorreriam (e ocorreram) em Sete de Setembro.

Em uma delas, diz que se “o capitão já convocou para irmos às ruas, qual sua opinião sobre um possível ataque?” Na sequência ele desce de um veículo Parati e atira contra um alvo estático, feito de papelão. “É fogo!”, grita Bilynskyj, depois dos tiros.

Apesar do tom bélico, ele não deu nenhum tiro nas manifestações da última semana.