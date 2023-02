O estilo ‘bateu-levou’ de Gleisi, uma das principais aliadas de Lula

Uma das vozes mais influentes do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, fiadora das indicações a alguns dos ministros mais próximos do gabinete presidencial, a presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), tem adotado o estilo “bateu-levou” nas redes sociais quando se trata de críticas a Lula e ao governo. Só no último mês, Gleisi enfileirou uma sequência de publicações nas quais rebate ataques e fustiga adversários de forma bastante dura.

Neste domingo, 12, a presidente do PT refutou críticas a Lula pelo fato de recorrentemente citar o ex-presidente Bolsonaro em seus discursos e respondeu às ironias do deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) quanto à nomeação da ex-presidente Dilma Rousseff à presidência do banco dos Brics, na China. O tucano afirmou à Folha de S. Paulo que os petistas querem ver Dilma pelas costas, mas que mandá-la a Xangai “com tantas boquinhas mais próximas chega a ser cruel”.

“Tenho visto críticas ao fato de Lula citar Bolsonaro em suas falas. Pois eu acho que o presidente tá certo. O genocida foi ignorado por todos durante anos como deputado e deu no que deu. É preciso expor quem ele é e todos os seus crimes sim”, escreveu Gleisi. Sobre Aécio, derrotado por Dilma na eleição presidencial de 2014, a deputada o classificou como “golpista em fim de carreira” e sua fala como “desrespeitosa e desprezível”.

Crítica da política de juros do Banco Central e vista como uma das principais influências aos recentes ataques de Lula ao presidente da autarquia, Roberto Campos Neto, Gleisi também saiu em defesa do governo depois de o BC apontar incertezas no âmbito fiscal da gestão do presidente. Ela escreveu no Twitter que a nota do Banco Central foi “muito mais crítica ao governo do que acontecia no ano passado, quando o Banco Central não deu um pio sobre as façanhas orçamentárias de Bolsonaro para se eleger”.

A presidente do PT também não deixou baratas as ameaças a Lula feitas pelo jogador de vôlei Wallace Leandro. O atleta bolsonarista divulgou no Instagram a pergunta “daria um tiro na cara do Lula com essa (arma calibre) 12?”, feita por um seguidor no Instagram, e publicou uma enquete para questionar se outros seguidores estariam dispostos a fazer isso. Ele apagou a postagem algumas horas depois.

Gleisi tuitou que, no mesmo dia da publicação de Wallace, o governo Lula havia retomado o Bolsa Atleta, com 82 milhões de reais a atletas, e lembrou que o jogador de vôlei também havia sido beneficiário de 308.000 reais do programa. “Responsabilização precisa acontecer”, escreveu.

Quanto aos atos golpistas de 8 de janeiro, em que militantes bolsonaristas invadiram e depredaram as sedes dos três Poderes em Brasília, Gleisi Hoffmann os classificou como “organizado por bandidos, q tem interesses bem objetivos: garimpo ilegal, grilagem, liberação de armas, milícias e outras coisas.Tudo isso abençoado por Bolsonaro”.

Veja abaixo Gleisi em seu estilo “bateu-levou”:

Tenho visto críticas ao fato de Lula citar Bolsonaro em suas falas. Pois eu acho que o presidente tá certo. O genocida foi ignorado por todos durante anos como deputado e deu no que deu. É preciso expor quem ele é e todos os seus crimes sim. — Gleisi Hoffmann (@gleisi) February 12, 2023

Fala de Aécio Neves sobre ida da presidenta @dilmabr pra China é desrespeitosa e desprezível. Golpista em fim de carreira, devia se envergonhar da crise em que ajudou a mergulhar o Brasil. Dilma nos orgulha! — Gleisi Hoffmann (@gleisi) February 12, 2023

A nota divulgada pelo Bacen está muito mais crítica ao governo do que acontecia no ano passado, quando o Banco Central não deu um pio sobre as façanhas orçamentárias de Bolsonaro para se reeleger. Aliás, o 'mercado' também aquiesceu — Gleisi Hoffmann (@gleisi) February 7, 2023

No dia que Lula retoma o Bolsa Atleta, destina R$ 82 milhões pra competidores da base ao alto rendimento olímpicos e paralímpicos, conhecido atleta do vôlei incentiva sua morte. Wallace inclusive foi beneficiário do programa, recebeu 308 mil. Responsabilização precisa acontecer. — Gleisi Hoffmann (@gleisi) January 31, 2023

O q acontece em Brasilia ñ é movimento de massa, nem espontâneo. É organizado por bandidos, q tem interesses bem objetivos: garimpo ilegal, grilagem, liberação de armas, milícias e outras coisas.Tudo isso abençoado por Bolsonaro. Todos eles desprezam a democracia, as instituições — Gleisi Hoffmann (@gleisi) January 8, 2023