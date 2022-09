O espaço em que Bolsonaro venceu Lula de goleada

Na sequência de aparições de presidenciáveis no Programa do Ratinho, no SBT, o presidente Jair Bolsonaro (PL) sagrou-se o vencedor em termos de audiência. Segundo a emissora, a participação do candidato no dia 13 teve média de 6,4 pontos.

A entrevista do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) transmitida na quinta-feira, 22, teve a menor audiência na comparação com todos os outros candidatos, com média de 5,1. Saíram-se melhor Ciro Gomes (PDT), que pontuou 5,4, e Simone Tebet (MDB), com 5,3.

O SBT também divulgou os dados de share, índice que mede a audiência do programa em comparação ao total de televisores ligados naquele horário. Bolsonaro também lidera nesse quesito, com 9,6%, seguido por Tebet, com 8,2%. Ciro e Lula tiveram 8,1% cada.