O empate triplo entre adversários de Marília Arraes em Pernambuco

A nova pesquisa para o governo de Pernambuco divulgada pelo instituto Real Time Big Data traz um empate entre três candidatos que tentam uma vaga no segundo turno para enfrentar a líder, a deputada federal Marília Arraes (Solidariedade), que tem 36% das intenções de voto.

Abaixo de Arraes, o empate triplo dentro da margem de erro, de três pontos para mais ou para menos, entre a ex-prefeita de Caruaru, Raquel Lyra (PSDB), com 15%; o ex-prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Anderson Ferreira (PL), que também tem 15%; e o deputado federal e candidato do atual governo, Danilo Cabral (PSB), com 12%.

Em quinto lugar aparece o deputado estadual Miguel Coelho (União Brasil), que tem 8% e também está empatado na margem de erro com o Cabral. Demais nomes não passam de 1%.

Marília Arraes aumentou a sua vantagem em comparação com o último levantamento do instituto, em 9 de agosto. Na oportunidade, ela liderava com 28%. Entre os outros candidatos, poucas mudanças: Lyra e Ferreira subiram de 14% para 15%, Cabral também tinha 12% e Coelho caiu de 9% para 8%. Brancos e nulos, por sua vez, caíram de 9% para 5%, enquanto indecisos diminuíram de 11% para 7%.

Na prática, Cabral e Ferreira tentam colar suas imagens aos dois líderes das pesquisas presidenciais, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), para alavancar suas intenções de voto. Ainda que o apoio de Lula seja pesado num estado onde o petista é popular, pesa contra Cabral o fato de 66% dos pernambucanos desaprovarem o atual governo de Paulo Câmara (PSB), que tenta emplacar o deputado federal como sucessor. E Ferreira tem a maior rejeição entre os candidatos: 34%.

Além da vantagem no primeiro turno, Arraes ganha de todos os adversários nas simulações do segundo turno: 55% a 32% contra Anderson Ferreira, 51% a 25% contra Danilo Cabral, 53% a 28% contra Miguel Coelho e 45% a 38% contra Raquel Lyra.

Senado

Se o cenário para Cabral e Câmara não é muito confortável na corrida pelo governo, o contrário é visto na pesquisa para o Senado. A candidata da chapa, deputada estadual Teresa Leitão (PT), lidera com 25% das intenções de voto. Abaixo dela, empatados tecnicamente, estão o ex-ministro de Bolsonaro, Gilson Machado (PL), com 14%, o deputado federal André de Paula (PSD), que tem 13% — e está na chapa de Marília –, e Guilherme Coelho (PSDB), com 9%.

Demais candidatos não passam de 2%. São 14% de brancos e nulos e 22% que não sabem ou não responderam.

O Real Time Big Data ouviu 1.000 eleitores entre os dias 12 e 13 de setembro e cadastrou a pesquisa no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número PE-03359/2022 .