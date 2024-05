O embate da direita pela prefeitura da maior cidade do interior paulista

A corrida eleitoral pela prefeitura de Campinas, maior cidade do interior de São Paulo, com 1,1 milhão de habitantes, é encabeçada atualmente por dois nomes ligados à direita brasileira. O atual prefeito, Dário Saadi (Republicanos), lidera a disputa com 37,3% das intenções de voto, seguido pelo deputado estadual Rafael Zimbaldi (Cidadania), com 24,1%, segundo levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta terça-feira, 28.

Aliado próximo do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), Saadi tem no colega partidário seu principal cabo eleitoral na campanha pela reeleição em Campinas. O chefe do Executivo estadual desfruta de uma considerável popularidade no município, sendo aprovado por 64,3% dos eleitores, enquanto o prefeito é bem avaliado por 59,4% dos campinenses, de acordo com a mesma pesquisa.

Um dos carros-chefes da gestão Saadi é um programa de moradias populares que esteve no centro de um embate com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que fez duras críticas à precariedade das unidades habitacionais — durante um discurso no ano passado, o petista chegou a chamar as casas de 15 metros quadrados de “poleiros”. Em resposta, o prefeito disse estar “espantado com a agressividade do presidente”.

Zimbaldi, por sua vez, tem sua trajetória política fortemente alinhada ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Eleito pela primeira vez à Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) em 2019 pelo PSB, o deputado migrou para o PL em 2020 e integrou o partido do ex-mandatário até 2022, quando mudou para o Cidadania e conquistou a reeleição — naquele ano, o parlamentar destoou da legenda, que endossou a campanha presidencial de Lula, e declarou apoio aberto a Bolsonaro ao Planalto e a Tarcísio ao Palácio dos Bandeirantes.

Esquerda fragmentada prejudica o PT

Os pré-candidatos à esquerda, por sua vez, ficam bastante atrás dos rivais de direita que lideram as intenções de voto. A aposta petista para a prefeitura de Campinas, Pedro Tourinho (PT), fica em terceiro lugar no levantamento, com 12,5% do apoio do eleitorado. Vereador do município paulista por dois mandatos, ele presidee atualmente a Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina no Trabalho (Fundacentro), vinculada ao Ministério do Trabalho.

Atrás de Tourinho vêm o vereador Paulo Gaspar (Novo), com 3,1%; a sindicalista Laura Leal (PSTU), com 2,9%; e o também sindicalista Edson Dorta (PCO), com 1,0%. Considerando a margem de erro de 3,5 pontos percentuais, os três ficam empatados em quarto lugar e perdem para as intenções de votos brancos e nulos, que somam 13,1% do eleitorado campinense.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 800 eleitores de Campinas, na modalidade presencial, entre os dias 22 e 27 de maio de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos.