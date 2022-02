O eleitorado que ajuda Bolsonaro a recuperar terreno na disputa com Lula

As últimas pesquisas eleitorais deram algum alento a Jair Bolsonaro (PL). Embora ainda esteja bem atrás do principal rival, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) — 43% a 26% segundo a pesquisa XP/Ipespe, divulgada na quinta-feira, 24 –, é possível concluir que a distância entre eles parou de aumentar e que o presidente mostra alguma reação. Mas quem está ajudando Bolsonaro a se recuperar?

Segundo a mesma pesquisa, o segmento do eleitorado onde Bolsonaro mais ganhou votos desde a pesquisa realizada em janeiro deste ano foi a Região Sul, onde ele passou de 22% para 33% das intenções de voto. Na região, tanto Lula perdeu simpatizantes no período (40% para 35%) quando o ex-ministro Sergio Moro (Podemos), que é do Paraná (15% para 12%). O eleitorado sulista representa 15% da amostra total.

Outras faixas do eleitorado onde ele avançou bem foram as dos brasileiros que possuem até o ensino fundamental — onde passou de 17% para 24% — e daqueles que têm curso superior – de 25% para 29%. Os dois contingentes representam 60% da amostra total de eleitores.

Também houve avanço significativo de Bolsonaro entre os mais velhos, com 55 anos de idade ou mais — de 24% para 30% — e entre aqueles que não se identificam como católico ou evangélico, onde ele foi de 12% para 20% das intenções de voto.